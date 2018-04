Cairo: "Proporrò a Fiorentina e Atalanta un Memorial per il Mondo"

© foto di Federico De Luca

Urbano Cairo, presidente del Torino, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto lanciare un'idea in vista dei prossimi mesi per unire le più importanti squadre di Emiliano Mondonico in un ricordo comune: "Proporrò all'Atalanta e alla Fiorentina di organizzare un Memorial a 3 con il Torino per ricordare il Mondo".