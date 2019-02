© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Juve, ecco perché la sfida non è ancora finita". E' l'editoriale della 'Gazzetta dello Sport' a firma di Luca Calamai il giorno dopo il 2-0 incassato dalla Juventus al Wanda Metropolitano nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Questo un estratto: "La partita non è ancora finita. La Juve deve voltare subito pagina. Deve far tesoro dagli errori commessi nella gara d’andata. E ce

ne sono stati molti. Deve rubare l’idea all’Atletico che stavolta è stato quasi perfetto usando armi che di solito sono abituali per i bianconeri tipo la ferocia agonistica e la solidità difensiva. Sommate alla voglia di vincere che non è mai venuta meno ai colchoneros neppure quando la Var ha corretto in due casi le decisioni dell’arbitro Zwayer".