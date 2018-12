© foto di Federico De Luca

Luca Calamai, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, racconta "Coverciano, miniera di panchine d'oro. Con Prandelli tutti italiani i tecnici di Serie A, per la gioia del professor Renzo Ulivieri che continua a valorizzarla. Non succedeva dal 18 maggio 2008. Il dato non sorprende. I nostri tecnici sono sempre stati all’avanguardia. E in questi dieci anni hanno dato ancor più valore alla nostra scuola dimostrando di saper vincere anche negli altri grandi campionati europei. Gli allenatori italiani sono unici perché sanno mescolare competenza, personalità, acume tattico, equilibrio, fame di successi, capacità di reggere la pressione. Anche l’ultimo dei nostri strateghi che abbiamo ceduto in prestito alla Premier e cioè Maurizio Sarri si sta facendo onore al Chelsea.