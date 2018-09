Calciatori Juve sui social dopo la vittoria di ieri: "Avanti così"

Dybala "sono tornato?". Bonucci "partita da grande squadra"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 27 SET - La vittoria con il Bologna ha sancito il ritorno al gol di Paulo Dybala, con la rete che ha sbloccato il risultato: "Sono tornato? -è stata la domanda dell'attaccante argentino nel tweet post partita. Felice per il gol ma soprattutto per la vittoria". Per Dybala è stata la prima rete stagionale. "Altra vittoria. Avanti così" scrive Andrea Barzagli, protagonista di una grande partita, con la fascia di capitano al posto di Chiellini tenuto a riposo, ma che non ha nascosto ai suoi followers la soddisfazione per "una partita interpretata bene fin dai primi minuti". "Altra vittoria, approccio e partita da grande squadra -ha twittato Bonucci. Ora tutti uniti per la sfida di sabato" quando la Juventus ospiterà il Napoli. Una partita speciale per Mattia Perin, che ha esordito in campionato con la maglia bianconera: "Non potevo sperare in un esordio migliore con questa maglia - il commento sul suo profilo Twitter. Altra vittoria e altri tre punti. Forza ragazzi, avanti così".