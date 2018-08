Calcio, Bolt fa l'esordio fra i professionisti

LIVE TMW - Serie C, oggi si chiude. E Negro rescinde col Pisa

Vieri: "Moratti vale zero. Ho amato l'Inter. 5 maggio? Me lo chiedo ancora"

Italia under 18, i convocati per la Serbia

Italia under 19, i convocati per le gare con il Portogallo

Frosinone, differenziato per Ciofani e Hallfredsson

Italia under 20, i convocati per il torneo "8 nazioni"

Poggi sull'Udinese: "Fiducia in Velazquez. Pradè porta qualità"

Oggi in TV, gli anticipi di serie A e serie B

Juve verso il 4-2-3-1 col Parma: debutta Emre Can, dubbio in attacco

Napoli, Diawara scalpita: vivo il ballottaggio con Hamsik per la Samp

Torino, Zaza non è al top: con la SPAL ancora Iago Falqué

Bologna, i convocati di Inzaghi per l'Inter: Valencia recupera

Crespo: "Lazio, girone tosto ma non sottovaluterei quello del Milan"

Inter, i convocati per il Bologna: Asamoah recupera, c'è anche Joao Mario

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Guardate un po' chi ha fatto il suo esordio da calciatore professionista? Congratulazioni, Usain Bolt". Il primatista mondiale dei 100 e 200 ha giocato la sua prima partita vera, entrando in campo con la maglia degli australiani del Central Coast Mariners al 72' dell'amichevole precampionato vinta 6-1 con i dilettanti del Central Coast. I 10000 tifosi presenti allo stadio di Gosford lo hanno accolto con cori e fumogeni. "La folla mi ha dato entusiasmo, e' stato fantastico come pensavo".

Ex velocista entra con Coast Marines dal 72', applausi da Fifa

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy