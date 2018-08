Calcio donne, finale Supercoppa Juve-Fiorentina rinviata

Lega Dilettanti accoglie richiesta Juventus e Fiorentina

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Poche certezze sulla stagione del calcio femminile, e viene rinviata la gara di Supercoppa. La Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la richiesta di Juventus e Fiorentina, le due società finaliste, disponendo il rinvio a data da destinarsi del match in programma il 25 agosto a La Spezia. Dietro alla decisione della Lega presieduta da Cosimo Sibilia la volontà di attendere che si risolva al meglio la querelle nata per il reinserimento delle società di Serie A e B femminili nella Lnd. I massimi campionati, da sempre gestiti dai Dilettanti, erano passati lo scorso 3 maggio sotto il diretto controllo della Figc: poi la Corte federale d'appello ha accolto il ricorso della Lega dilettanti e annullato la delibera del commissario Roberto Fabbricini. I club ora però vogliono restare in Figc e attendono un nuovo incontro (il primo c'è stato lo scorso 10 agosto) per fare chiarezza sul futuro del settore femminile.