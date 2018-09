Calcio femminile, all'Hellas Verona il titolo sportivo dell'AGSM Verona

“Ho fiducia nell’Inter, ma mi aspettavo più continuità dal Napoli che deve ancora oliare i meccanismi: c’è comunque il rischio che la Juve non abbia rivali”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds di Ascoli e Udinese, Cristiano Giaretta. E il Milan di Gattuso? “Leonardo e Maldini hanno...

Atalanta, Gasperini squalificato per un turno dal Giudice Sportivo

Juventus, niente ricorso per la squalifica di Douglas Costa

Serie A, ammende per De Rossi e Florenzi: colpa della fascia da capitano

Barcellona-PSV, tripletta per Leo Messi: olandesi in ginocchio

Giudice Sportivo: ammende per Fiorentina, Juve, Napoli, Samp e Roma

Inter, Vecino: "Una gioia grande segnare in Champions"

Tottenham, Pochettino: "Non soddisfatto del risultato"

Torino, Iago Falque a rischio per il Napoli. Fiducia per De Silvestri

In accoglimento dell’istanza congiunta trasmessa alla Federazione, il commissario straordinario della FIGC, Roberto Fabbricini , ha deliberato di attribuire il titolo sportivo della società ASD Verona Women, già ASD AGSM Verona Cf, alla società Women Hellas Verona SSD aRL.

