Calcio femminile, altra vittoria per l'Italia U19: 4-1 con la Scozia

© foto di Luigi Gasia

L'Italia Under 19 vince anche la seconda gara della fase élite dell'Europeo di categoria battendo le padrone di casa della Scozia in rimonta per 4-1. Azzurre sotto dopo appena un minuto a causa della rete di Kerr, ma capaci di pareggiare alla mezzora con Bonfantini e chiudere la prima frazione avanti grazie a Kuenrath allo scadere. Nella ripresa arrivano altre due reti con ancora Bonfantini e infine il rigore di Caruso. L'Italia è ora prima a punteggio pieno con la Repubblica Ceca contro cui scenderà in campo l'8 aprile in uno spareggio per accedere alle fasi finali della competizione.

Italia-Scozia 4-1 (31° e 53° Bonfantini, 45° Kuenrath, 90° Rig. Caruso; 1° Kerr)

Classifica Gruppo 7: Italia 6, Rep. Ceca 6, Scozia 0, Russia 0