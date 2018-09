Calcio femminile, Belgio-Italia: le formazioni: Girelli unica punta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia femminile scende in campo per l'ultima gara di qualificazione alla Coppa del Mondo, con il pass già in tasca, sul campo del Belgio seconda forza del girone. Il ct Milena Bertolini punta su una squadra che non dia riferimenti in avanti con Cristiana Girelliunica punta supportata da Barbara Bonansea e Valentina Cernoia sulle corsie esterne e Lisa Alborghetti come trequartista capace anche di abbassarsi a dare manforte ad Aurora Galli e Manuela Giugliano in mezzo al campo. In difesa il capitano Sara Gama agirà da terzino con Linari e Salvai al centro. Il Belgio risponde con il solito 4-3-3 che vede Tessa Wullaert come riferimento centrale affiancata da Cayman e Vanmechelen. Spazio dal primo minuto anche alla neo fiorentina Davina Philtjens. Queste le formazioni ufficiali:

Belgio (4-3-3): Evrard; Deloose, Zeler, De Neve, Philtjens; De Caigny, Missipo, Biesmans; Cayman, Wullaert, Vanmechelen. A disposizione: Odeurs, Coutereels, Daniels, Onzia, Van Den Abbeele, Van Kerkhoven, Wijnants. All. Serneels

Italia (4-2-3-1): Giuliani; Gama, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Galli; Cernoia, Alborghetti, Bonansea; Girelli. A disposizione: Pipitone, Fusetti, Lenzini, Goldoni, Parisi, Giacinti, Mauro. All. Bertolini