Calcio femminile, da dicembre la Serie A sbarca su Rai Sport

© foto di Ufficio Stampa LND

Il campionato di Serie A di calcio femminile sbarcherà a dicembre su RAI Sport. L'emittente televisiva, la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti hanno infatti trovato un accordo per la trasmissione di una gara a settimana – da decidere se il sabato sera o la domenica pomeriggio – del massimo campionato partendo dalla super sfida fra Juventus e Brescia, attualmente prime in classifica, del 2 dicembre. Il 20 novembre ci sarà la presentazione della nuova partnership che prevede un investimento di 260mila euro (160mila da parte della Federcalcio, 100mila da parte della RAI) per dare maggiore visibilità al calcio femminile. Una diretta che andrà ad aggiungersi alla trasmissione in streaming sulla pagina Facebook della LND di una gara del sabato pomeriggio e a quelle delle società – Brescia e Fiorentina – che già ora trasmettono le gare in diretta sui propri siti e profili social ufficiali.

“Si tratta di un altro passo per la valorizzazione del calcio femminile. - ha spiegato il presidente della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia come riporta CalcioeFinanza - Anche qui siamo stati coloro che hanno inserito lo sviluppo del calcio femminile nel programma. Abbiamo investito tanto. Abbiamo una Serie A con società importanti, stiamo facendo tanto, stiamo anche pubblicizzando questa affermazione del calcio femminile e abbiamo avuto una maturazione anche culturale su questo”.