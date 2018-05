Calcio femminile, decisi gli accoppiamenti per la promozione in A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella mattinata di oggi a Roma si sono svolti i sorteggi per i play off della Serie B femminile che decideranno in gara secca le due squadre che faranno parte della prossima Serie A. Florentia-Roma e Pro Sambo-Orobica sono le due sfide che si disputeranno alle ore 15 del 19 maggio rispettivamente in un impianto federale dell'Emilia Romagna, da definire, e presso l'impianto Federale "Gino Bozzi" di Firenze. Le due sconfitte potranno ancora accedere alla massima serie sfidando nello spareggio la nona e decima forza del campionato.