Calcio femminile, Giappone U20 sul tetto del Mondo

È il Giappone ad aggiudicarsi, in un'inedita finale contro la Spagna, la Coppa del Mondo Under 20. La squadra asiatica piega le iberiche senza apparenti difficoltà grazie alla maggiore abilità tecnica e tattica sbloccando la gara poco prima del 40° grazie a una botta dalla distanza di Hinata Miyazawa, per poi dilagare nella ripresa grazie alle reti di Saori Takarada al 57° al termine di una pregevole azione quasi tutta di prima, e di Fuka Nagano, tiro al volo al 65°. Solo nel finale la Spagna trovava con Candela Andujar il gol della bandiera che però non riapriva la gara. Il Giappone con questo successo entra nell'élite del calcio mondiale essendosi aggiudicato tutti i titoli FIFA femminili.

Nella sfida tutta europea per il terzo posto a spuntarla è l'Inghilterra di Georgia Stanway – attaccante del Manchester City – che con la rete del momentaneo 1-0 si laurea capocannoniere del torneo assieme alla spagnola Patricia Gujarro (che si aggiudica il premio di migliore calciatrice del torneo). La Francia però non molla e trova il pari nella ripresa grazie al rigore trasformato da Emelyne Laurent. Si va così ai calci di rigore con le inglesi che sbagliano una sola volta contro le due delle avversarie e salgono sul podio.