Calcio femminile, l'Italia U17 pesca Spagna, Inghilterra e Polonia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono stati sorteggiati questa mattina allo ‘State Musical Theatre’ di Kaunas i due gironi della Fase finale del Campionato Europeo Under 17 Femminile che si svolgerà dal 9 al 21 maggio in Lituania. L’Italia, inserita nel gruppo B, dovrà vedersela con Polonia, Inghilterra e con la Spagna, finalista l’anno scorso e vincitrice di tre edizioni dell’Europeo.

Le Azzurrine esordiranno mercoledì 9 maggio con la Spagna, il 12 affronteranno la Polonia e il 15 maggio se la vedranno con l’Inghilterra. Le prime due di ciascun girone si qualificheranno per le semifinali e il torneo metterà in palio anche tre posti per la Coppa del Mondo in programma il prossimo novembre in Uruguay.

“A questo livello sapevamo che avremmo necessariamente incontrato squadre molto forti – sottolinea il tecnico Massimo Migliorini – Spagna e Inghilterra sono due delle favorite alla vittoria dell’Europeo e la Polonia è l’unica nazione, oltre a Germania e Spagna, ad aver vinto l’Europeo Under 17 Femminile (nel 2013, ndr). Alle ragazze farà bene giocare partite così impegnative, sarà importante per il loro percorso di crescita”.

I gruppi della Fase finale del Campionato Europeo Under 17 Femminile

Gruppo A: Lituania, Germania, Finlandia, Olanda

Gruppo B: Polonia, Spagna, ITALIA, Inghilterra

Il calendario delle Azzurrine

9 maggio: ITALIA-Spagna (Šiauliai Central Stadium)

12 maggio: ITALIA-Polonia (Marijampole FC Stadium)

15 maggio: ITALIA-Inghilterra (Alytus Stadium)