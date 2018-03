Calcio femminile, l'Italia Under17 vola alla fase finale dell'Europeo

Fonte: Figc.it

© foto di Luigi Gasia

Prosegue il momento d’oro delle Nazionali giovanili Azzurre. Dopo le Nazionali maschili Under 19 e Under 17, anche la Nazionale Under 17 Femminile ha vinto il proprio girone dell’Elite round qualificandosi alla Fase finale del Campionato Europeo di categoria in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania.

Dopo il successo all’esordio con l’Ungheria, le Azzurrine si sono ripetute battendo 3-0 la Serbia e la vittoria dell’Ungheria sulla Repubblica Ceca nell’altro incontro del girone ha regalato all’Italia il pass per la Lituania con una giornata di anticipo, rendendo una semplice formalità l’ultimo match con le pari età ceche in programma giovedì a Bük.

A Pàpa, cittadina ungherese della provincia di Veszprém, la squadra di Massimo Migliorini ha superato l’ostacolo Serbia senza troppi patemi, tenendo sempre in mano il pallino del gioco e sfruttando la vena realizzativa di Sara Tamborini: l’attaccante delle Azalee ha sbloccato il risultato al 29’ ribattendo in rete un rigore calciato da Melissa Bellucci e parato dal portiere, a metà ripresa Teresa Fracas ha raddoppiato finalizzando una bellissima azione corale e ancora Tamborini ha chiuso il match al 65’ firmando la sua doppietta personale. Nel finale il palo ha negato la gioia del gol ad Asia Bragonzi.

“Le ragazze hanno disputato una partita perfetta – il commento del tecnico Massimo Migliorini – giocando benissimo e senza rischiare niente, con la Serbia che ha tirato per la prima volta in porta a quattro minuti dalla fine. Abbiamo giocato da vera squadra e abbiamo meritato la qualificazione. In Lituania il livello sarà sempre più alto, ma le ragazze si impegneranno al massimo e cercheremo di toglierci altre soddisfazioni”.

*Calendario, risultati e classifica del Gruppo 4 della Fase élite del Campionato Europeo Under 17 Femminile

Prima giornata (23 marzo)

Repubblica Ceca-Serbia 1-1

Ungheria-ITALIA 0-2

Seconda giornata (26 marzo)

Serbia-ITALIA 0-3

Ungheria-Repubblica Ceca 3-0

Classifica: ITALIA 6 punti, Ungheria 3, Serbia e Repubblica Ceca 1

Terza giornata (29 marzo)

Ore 16: ITALIA-Repubblica Ceca (Buk)

Ore 16: Serbia-Ungheria (Sopron)

*Le vincitrici dei sette gironi si qualificano alla Fase finale del Campionato Europeo in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania