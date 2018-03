Calcio Femminile, la fiorentina Parisi sul tetto del Mondo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è riuscita a entrare nella top 11, ma il risultato di Alice Parisi nel sondaggio internazionale promosso da FIFPro è di eccezionale prestigio. La centrocampista della Fiorentina e della Nazionale italiana si è infatti piazzata al sesto posto tra le migliori centrocampiste del mondo, segno evidente del fatto che la giocatrice viola sia ormai considerata una delle più forti nel suo ruolo.

A dirlo sono state infatti le stesse colleghe di Alice, visto che il sondaggio lanciato da FIFPro è stato svolto chiedendo a 4.100 calciatrici di 45 paesi in giro per il mondo di votare il miglior undici del 2017 a livello femminile (schierato con un 4-3-3). La candidate erano 55 in totale e la top 11 è stata svelata proprio oggi, 8 marzo, nel giorno della festa della donna.

Alice Parisi è stata dunque la sesta più votata delle 15 centrocampiste in lizza. Tutto questo nonostante sia ferma da tempo per un grave infortunio subìto lo scorso anno e che l’ha tenuta lontano dai campi per diversi mesi. Un episodio che fortunatamente sembra ormai definitivamente alle spalle, visto che il suo rientro viene considerato imminente.