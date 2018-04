Calcio femminile, le 5 asiatiche che parteciperanno al Mondiale

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

L'Asia ha trovato le sue cinque rappresentanti alla prossima Coppa del Mondo femminile che si terrà fra un anno in Francia. Si tratta di Australia, Giappone, Thailandia, Corea del Sud e Cina che si aggiungono così alle padrone di casa transalpine. Ora si attendono le altre 18 nazionali che otterranno il pass per la massima competizione globale così suddivise (tre squadre per l'Africa, quattro per il Centro-Nord America, tre per il Sud America, una per l'Oceania e sette per l'Europa).