Calcio femminile, Morgana: "Deluso dalla decisione della FIGC"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il vice presidente della Lega Dilettanti e delegato al calcio femminile Sandro Morgana si schiera al fianco del presidente Cosimo Sibilia dopo la decisione del Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini di spostare l'organizzazione dei campionati di Serie A e B femminili dalla LND alla Federcalcio: “Sono profondamente deluso e amareggiato per il provvedimento del Commissario Straordinario della Federazione e, soprattutto, per le modalità con cui si è verificato. Si è trattato di una decisione frutto di un percorso non condiviso, che va a svilire e a mortificare l’impegno che da tanti anni la LND porta avanti, con grandi sacrifici, per la valorizzazione del Calcio Femminile. - continua continua Morgana come riporta Calciofemminileitaliano.it - Si ricava purtroppo una percezione impositiva che non fa per nulla bene al sistema. La LND, a sostegno del Presidente Sibilia, si impegnerà fino in fondo per fare in modo che possano ripristinarsi a breve gli organi elettivi della FIGC e la legittima rappresentatività di tutte le componenti federali”.