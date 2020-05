Calcio francese in lutto: morto Jacques Crevoisier a 72 anni per un infarto

Sono ore di lutto per il calcio francese, che piange la scomparsa di Jacques Crevoisier. Ex calciatore, tra le altre funzioni da lui svolte nel mondo calcistico ha lavorato al Liverpool dal 2000 al 2005 come vice-allenatore, prima di ricoprire molteplici ruoli nel Sochaux, fino al 2011. Di recente commentatore sportivo per l'emittente Canal Plus, per la quale seguiva la Premier League, è stato spento a 72 anni da una crisi cardiaca che ha portato all'infarto.