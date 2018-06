Calcio, Nakata torna al Curi

Tappa per un docu-film che sta girando in Italia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PERUGIA, 2 GIU - "Tornare qua è stata un'emozione davvero grande": Hidetoshi Nakata, calciatore giapponese che vestì la maglia del Perugia in serie A dal 1998 al 2000, nell'era di Luciano Gaucci, è tornato allo stadio Curi di Pian di Massiano. L'ex centrocampista è impegnato in un tour di alcuni giorni che lo porterà nelle città italiane dove ha giocato per un docu-film sulla sua storia sportiva. "Arrivai nel 1998, a distanza di 20 anni ho deciso di fare questo viaggio di una settimana", ha detto. Nakata ha visitato lo stadio, le strutture societarie ed il museo biancorosso, dove ha incontrato la stampa. "Perugia - ha confessato ai cronisti - rimane l'esperienza più importante per me, tornare qua è come tornare a casa. E per me esiste solo il Perugia in Serie A". Sulla sua attuale attività ha spiegato che ora non lavora nel mondo del calcio, "ma con artigiani, contadini e produttori di sakè".