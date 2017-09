Calciomercato, con la nuova gestione affluenza in crescita del 20%

Dopo la chiusura ufficiale delle trattative, “Play In Sport”, la società che, in partnership con Adise, ha organizzato questa e organizzerà le prossime 5 edizioni del Calciomercato, ha diffuso i numeri della sessione estiva del 2017.

E sono numeri da record: 167 dirigenti sportivi, 342 agenti, 218 giornalisti, 125 tesserati delle società e quasi 300 tra sponsor, istituzioni e ospiti. Per un totale di 1132 accrediti.

“Play In Sport”, la società rappresentata da Maurizio Cavezzali, Fulvio Catellani e Stefano Salvatori, ha ridato linfa a quello che, all’interno della stagione sportiva, era considerato un momento cruciale per i club, gli operatori di mercato e tutti gli appassionati di calcio.

Un vero e proprio evento all’interno del quale, tra una trattativa e l’altra, si sono avvicendati incontri formativi, workshop e tavole rotonde per operatori di mercato e media. Un’affluenza senza precedenti, in crescita del 20% rispetto al passato, che ha riempito le sale e l’ingresso del prestigioso Hotel Melià di Milano per tutti e tre i giorni, fino e oltre lo scoccare del fatidico countdown che ha sancito la fine del calciomercato estivo. Ora la palla passa al campo, mentre l’appuntamento col mercato è già fissato per la fine di gennaio, con “Play In Sport” che ha in programma ulteriori novità.