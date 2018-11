Cambiasso: "Il Napoli può fare la partita a centrocampo"

© foto di Federico De Luca

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sul match tra Napoli e PSG: "Voglio vedere i centrali dei parigini contro il centrocampo del Napoli. Non so se Hamsik e Allan saranno facili da prendere, giocano in verticale. Magari non sono abituati a giocare a tre, potrebbero andare in difficoltà. Il lavoro di Allan è importante, il Napoli ha di più in quella zona".