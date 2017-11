Cambiasso: "Inter, pari non negativo. Icardi ha fatto la sua miglior partita"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ospite negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha fatto la sua analisi del match di questo pomeriggio tra Inter e Torino: "L'Inter ha pareggiato col miglior Toro della stagione, indicato subito come una squadra tosta da superare. Non penso sia negativo per nessuna delle due, i nerazzurri non devono essere tristi. Ancora la stessa formazione? Oggi quando è uscito Yuto Nagatomo, Luciano Spalletti ha rischiato qualcosa in più e i risultati sono arrivati: l'Inter ha pareggiato, poi Matias Vecino poteva segnare il 2-1. Giocando con gli stessi undici, visto che si gioca una volta a settimana, permetti ai giocatori di conoscersi di più".

Su Mauro Icardi Cambiasso è sicuro: "Ha fatto la sua miglior partita complessiva, non ha fatto gol ma quando fai un assist come quello per Eder... Un giocatore vincente poi fa come ha fatto lui: prende il pallone in porta e lo porta in mezzo al campo".