Cambiasso: "Stasera forza Real. Inter? Champions punto di partenza"

© foto di Federico De Luca

Esteban Cambiasso, ex centrocampista di Real Madrid e Inter, ha parlato ai microfoni di SkySport in vista della finale di Champions League di questa sera in programma fra gli spagnoli e il Liverpool: "Sarà una partita che accentra le attenzioni di tutto il mondo. L'ho vissuta anche da piccolo quando vivevo dall'Argentina. Come finirà? Ho la maglia bianca già addosso, ho un passato al Real e tiferò per loro. Prima di tutto però mi aspetto una bella partita. Zidane? La lettura del gioco già l'aveva da calciatore, ma per com'è andato il suo percorso in panchina si deve riconoscergli grandi meriti. Ha vinto due Champions di fila e adesso avrà l'occasione di vincere la terza. L'Inter che torna in Champions? Mi auguro che sia un punto di partenza, soprattutto perché ottenuta con sofferenza e nello scontro diretto".