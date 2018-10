Campionati Europei U17, le partite in programma

La sosta piace poco agli allenatori e hanno le loro ragioni. Le squadre importanti, e la Fiorentina lo è, si svuotano come serbatoi, lasciando al campo di allenamento un numero esiguo di calciatori. I tecnici lavorano con quel poco che hanno a disposizione. Non si fanno progressi,...

Le partite in programma: 15:00 Bosnia-Erzegovina U17-Islanda U17 15:00 Galles U17-Kazakistan U17 15:00 Ucraina U17-Gibilterra U17 18:00 Portogallo U17-Bielorussia U17

Oggi si torna in campo con le fasi iniziali del Campionato Europeo Under 17. Ecco di seguito il programma completo delle partite da giocare

