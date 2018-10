Campionati Europei U19, le partite in programma

Il Secolo XIX: "Spezia in vendita, due gruppi interessati"

Frosinone, domani il presidente Stirpe parlerà in conferenza stampa

Carpi, domenica di riposo: ripresa fissata per lunedì pomeriggio

Della Rocca: "Non sono venuto a Padova per svernare"

Spezia, ripresi i lavori in vista del Pescara

Palermo, Zamparini: "Follieri ha un'esclusiva ma non è prevista penale"

Spezia, per Gyasi rinnovo contrattuale fino al 2021

Venezia, Domizzi: "L'esonero di Vecchi una sconfitta per tutti noi"

Ds Venezia: "Vecchi esonerato per sbloccarci mentalmente"

Carpi, Caliumi: “Lasagna scovato in D. Napoli? Fu intuizione di Giuntoli"

Pescara, Machin: "Primi in classifica ma dobbiamo rimanere umili"

Padova, Bonetto: "Per il 2019 obiettivo nuovo stadio"

Ascoli, frattura al piatto tibiale per Lorenzo Valeau

Le partite in programma: 14:00 Albania U19-Norvegia U19 14:00 Danimarca U19-Italia U19 14:00 Estonia U19-Finlandia U19 14:00 Faerøerne U19-Bosnia-Erzegovina U19 14:00 Irlanda U19-Olanda U19 14:00 Slovacchia U19-Ucraina U19 15:30 Kosovo U19-Slovenia U19 15:30 Ungheria U19-Austria U19 18:00 Andorra U19-Bielorussia U19 18:00 Svizzera U19-Spagna U19

Oggi si torna in campo con le fasi iniziali del Campionato Europeo Under 19. Ecco di seguito il programma completo delle partite da giocare

