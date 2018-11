Campionati Europei U19, le partite in programma

L'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, alla guida della Federazione un anno fa quando la Nazionale di Ventura fallì l'accesso al Mondiale con l'eliminazione da parte della Svezia, stasera sarà ospite a San Siro per assistere alla partita valida per la Nations League tra Italia...

Boca-River, il pres. della Comnebol: "Una giornata storica per l'Argentina"

Uruguay, i convocati per Brasile e Francia: ci sono 4 italiani

Rinviata per pioggia la finale di Copa Libertadores tra Boca e River

Copa Libertadores, la finale Copa-River ancora rischio per maltempo

Boca Juniors-River Plate, le ufficiali del Super Clásico: Tevez in panchina

Il Peñarol di Lopez campione in Uruguay: "Emozione incredibile"

Boca, tegola Pavon: è in forte dubbio per il ritorno col River Plate

Argentina, Icardi verso la panchina. In attacco spazio a Lautaro Martinez

Scaloni svela la formazione: in Argentina-Messico Dybala e Lautaro dal 1'

Brasile-Uruguay 1-0, la decide Neymar su rigore. Esordio per Allan

Le partite in programma per oggi: 10:00 Inghilterra U19-Islanda U19 11:00 Francia U19-Lituania U19 11:00 Israele U19-Liechtenstein U19 13:30 Bulgaria U19-Gibraltar U19 13:30 Grecia U19-Romania U19 14:00 Croazia U19-Lussemburgo U19 14:00 Georgia U19-Azerbaigian U19 14:15 Belgio U19-Malta U19 15:00 Polonia U19-Kazakistan U19 15:00 Scozia U19-San Marino U19 15:00 Turchia U19-Moldavia U19 16:00 Svezia U19-Galles U19 17:00 Repubblica Ceca U19-Macedonia U19 20:00 Serbia U19-Irlanda del Nord U19

Oggi si torna in campo con le fasi iniziali del Campionato Europeo Under 19. Ecco di seguito il programma completo delle partite da giocare

