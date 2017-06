© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Tempo di fasi finali in Polonia, per il Campionato Europeo Under 21. Ecco di seguito il programma delle partite che si disputeranno oggi.

Le partite in programma per oggi:

18:00 Serbia U21-Macedonia U21

20:45 Portogallo U21-Spagna U21