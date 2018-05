Campionato italiano ciclismo, giornalisti: per TMW vince Pasqualin

Il portale web del quotidiano A Bola ne è certo: il nuovo portiere dello Sporting Lisbona sarà Emiliano Viviano. Il numero uno della Sampdoria da tempo era finito nel mirino del club lusitano e ora sarebbe arrivato il via libera anche del tecnico Jorge Jesus e del nuovo direttore...

Dal Portogallo: fatta per Viviano allo Sporting. Alla Samp 3 milioni

Il mercato degli azzurri - Belotti: permanenza a Torino per ritrovarsi

Atalanta, Pessina e Valzania sono i prossimi baby pronti per Gasp

Chievo, tre nomi per il dopo Inglese: c'è anche Babacar

Il mercato degli azzurri - Jorginho, via dal Napoli per i nuovi colpi

Leo Stulac: il regista box to box con la Serie A nel futuro (prossimo)

Boca, Fabra piace anche in Italia. L'agente: "Presto sarò in Europa"

TOP NEWS ore 17 - Il Milan spinge per Belotti. Inter vicina a Politano

Il mercato degli azzurri - Insigne, bandiera del Napoli: oggi e in futuro

Dal Portogallo: fatta per Viviano allo Sporting. Alla Samp 3 milioni

Il mercato degli azzurri - Zaza, voglia d'Italia: corsa a due in Serie A

Sampdoria, per l'attacco piace Diabaté ma c'è anche il Nizza

Il mercato degli azzurri - Berardi, l'estate dell'addio: Di Francesco in pole

Il mercato degli azzurri - Verdi, ciao Bologna. Col Napoli ancora in pole

Viviano e non solo? La Sampdoria vuole abbassare il monte-ingaggi

Si sono svolte a Boggiovara i Campionati Italiani Giornalisti di ciclismo a cronometro giunti alla ventiseiesima edizione. Suddivisi in tre categorie i giornalisti di varie testate provenienti da ogni regione d’Italia si sono dati battaglia sui 15 km di un percorso completamente piatto da veri specialisti delle lancette. Nella categoria Senior (fino a 44 anni) ha prevalso Massimiliano Muraro di “TG Vercelli” che ha preceduto con il tempo di 23’ 14’’ 99 Mattia Salvagnini de “Il Gazzettino”. Nei veterani (da 45 a 59 anni) ha prevalso il fiorentino Leonardo Olmi (Cycling 360out) che con il tempo di 20’ 39’’ 60 ha prevalso su Giovanni Fantozzi freelance di Modena e Mauro Merli di Udine. Nella categoria Gentlemen (60 anni e oltre) ha vinto l’avvocato Claudio Pasqualin (Tuttomercatoweb) che con il tempo di 24’ 23’’ 11 ha preceduto Franco Pavan (Il Gazzettino) 25’ 04’’ 52 e Paolo Borelli (Gazzetta di Parma) 25’ 53’’ 54.

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy