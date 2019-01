© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ieri si tornava in campo per giocare grossa parte della quattordicesima giornata del Campionato Primavera. Il Torino di Federico Coppitelli si prende il primo posto, dopo la vittoria in trasferta contro il Sassuolo. L'Atalanta infatti perde con l'Inter e si fa agganciare in vetta proprio dai granata. Domani di torna in campo per il posticipo che chiuderà questa lunga giornata di campionato. Ecco di seguito tutto il programma, i risultati e la classifica.

Le gare in programma:

Cagliari-Genoa 1-2

Empoli-Palermo3-2

Fiorentin-Napoli

Inter-Atalanta 2-1

Juventus-Roma1-3

Sampdoria-Milan 0-2

Sassuolo-Torino 0-3

Udinese-Chievo Verona 2-3

14.01. 14:30 Fiorentina U19-Napoli U19

La classifica:

Torino 32

Atalanta 32

Roma 26

Fiorentina 25

Juventus 24

Inter 24

Napoli 21

Palermo 18

Cagliari 17

Sassuolo 15

Sampdoria 14

Genoa 14

Chievo Verona 13

Udinese 12

Milan 11

Empoli 11