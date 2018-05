Campionato Primavera 1, i risultati della trentesima giornata

Questa settimana si tornava in campo nel Campionato Primavera 1, per giocare l'ultima giornata. Retrocedono dirette in Primavera 2 Lazio e Bologna e salgono in Primavera 1 Novara e Palermo. Vanno dirette alle finali per il titolo Atalanta e Inter e si giocheranno invece i play off: Roma, Juventus, Fiorentina e Torino. Giocheranno i play out: Verona e Udinese in Primavera 1 ed Empoli e Cagliari in Primavera 2. Ecco di seguito tutto il programma, i risultati e la classifica finale nel particolare.

Le partite in programma:

Genoa U19-Roma U19 0-1

Lazio U19-Torino U19 0-

Sassuolo U19-Fiorentina U19 2-3

Bologna U19-Inter U19 1-1

Chievo U19-Udinese U19 1-3

Juventus U19-Atalanta U19 4-1

Milan U19-Verona U19 1-1

Napoli U19-Sampdoria U19 3-1

Le fasi finali play off:

26 maggio Juventus–Roma

26 maggio Fiorentina-Torino

31 maggio Roma-Juventus

31 maggio Fiorentina-Torino

Le fasi finali play out:

26 maggio Verona-Udinese

31 maggio Udinese-Verona

26 maggio Empoli-Cagliari

La classifica:

Atalanta 62

Inter 58

Roma 55

Fiorentina 54

Torino 52

Juventus 46

Milan 44

Chievo Verona 43

Genoa 37

Sassuolo 36

Napoli 33

Sampdoria 33

Udinese 32

Hellas Verona 32

Bologna 29

Lazio 19