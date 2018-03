Campionato Primavera 1, i risultati della ventiquattresima giornata

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 marzo

INTER, IL FUTURO DI SPALLETTI È LEGATO ALLA CHAMPIONS. JUVENTUS, IL PSG NON MOLLA PJANIC. NAPOLI, SUMMIT ADL-SARRI A FINE STAGIONE. ROMA, GRANDE CONCORRENZA PER MEYER. LAZIO, SIRENE INGLESI PER MILINKOVIC-SAVIC. ATALANTA, DUE TEDESCHE SULLE TRACCE DI HATEBOER. Si guarda all’oggi...