Campionato Primavera 1, Torino solo a 3 punti dall'Atalanta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aspettando il posticipo di domani pomeriggio, questo week-end tornava in campo il campionato Primavera con la nona giornata. Il Torino di Coppitelli, bravissimo tecnico romano, ora al secondo posto in coabitazione con i giallorossi, continua la sua scalata verso la cima e batte fuori casa anche il Napoli, rivelazione di questo avvio di stagione. Sconfitta a sorpresa proprio della Roma in casa contro la Fiorentina e derby milanese che va all'Inter. Clamorosa goleada dell'Atalanta contro la Juventus e in trasferta e bel successo del Cagliari a Palermo. Si termina domani con Sampdoria-Empoli e liguri favoriti sulla carta. Ecco di seguito tutto il programma e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Palermo U19-Cagliari U19 1-2

Chievo U19-Genoa U19 4-1

Milan U19-Inter U19 3-4

Napoli U19-Torino U19 0-2

Udinese U19-Sassuolo U19 1-0

Juventus U19-Atalanta U19 1-5

Roma U19-Fiorentina U19 1-2

26.11. 14:30 Sampdoria U19-Empoli U19

La classifica:

Atalanta 22

Roma 19

Torino 19

Fiorentina 18

Juventus 17

Palermo 16

Napoli 16

Inter 15

Cagliari 11

Sassuolo 10

Chievo Verona 9

Sampdoria 7

Milan 7

Udinese 7

Genoa 5

Empoli 2