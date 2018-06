Campionato Primavera: Fiorentina-Inter 0-2 dts, il tabellino

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 giugno

CHIEVO, CASTRO VERSO IL CAGLIARI: PROPOSTO ANCHE FARIAS NELL’AFFARE. NAPOLI, JORGINHO AL CITY SI PUO’ SBLOCCARE LA PROSSIMA SETTIMANA. ROMA, NON SOLO KLUIVERT: SI AVVICINA ANCHE ZIYECH. LAZIO, L’OFFERTA DELLA JUVENTUS PER MILINKOVIC-SAVIC. FIORENTINA, PER LA PORTA OBIETTIVO MERET....