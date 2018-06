Campionato Primavera, Juventus e Fiorentina alle semifinali

Ieri si giocano i playoff e playout di ritorno della Primavera 1. In Roma-Juventus hanno la meglio i bianconeri, mentre la Fiorentina batte il Torino. Dopo i pareggi all'andata Juventus e Fiorentina volano alle semifinali contro l'Atalanta, proprio i viola il 5 Giugno e dalla'altra parte la Juventus trovera' l'Inter gia' qualificate entrambe da classifica in campionato. Nei play out tra Verona e Udinese, i friulani rimangono in Primavera 1. Salgono nella massima serie anche Empoli e Cagliari, entrambe promosse in Primavera 1 a causa della retrocessione in Serie C del Novara. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare e i risultati:

Le fasi finali play off:

Juventus–Roma 1-1

Torino-Fiorentina 1-1

31.05. 15:00 Fiorentina U19-Torino U19 3-0

31.05. 17:00 Roma U19-Juventus U19 0-1

Le fasi finali play out:

Verona-Udinese 1-1

31.05. 15:00 Udinese U19-Verona U19 2-1