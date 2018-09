Camplone: "In Serie B si pensa solo al lancio lungo"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Andrea Camplone, esperto allenatore, intervenendo alle colonne del Messaggero, parla così del campionato di Serie B: "Sulla carta tutti hanno una buona squadra: Verona, Brescia, Palermo, Salernitana, Perugia, Pescara... il problema è che si vede poco giocare a calcio. Non c'è una squadra che gioca bene, cioè che provi a fare bene sia il possesso che il non possesso. Si pensa solo al lancio lungo, e non alla qualità dei passaggi. Si penalizza sempre più lo spettacolo in nome dei risultati. C'è stato poco da vedere finora. Lo scenario potrebbe cambiare con il ritorno a 22 squadre? Cambierà poco. Anche le possibili ripescate hanno squadre attrezzate per fare la B. Il problema di pensare al risultato e non allo spettacolo resta comunque. Chi paga il biglietto vuole vedere vincere, ma vuole anche divertirsi e godersi un po' di spettacolo".