Candela sul mercato della Roma: "Mercato estivo ottimo. Serve tempo"

Michel Morganella pronto a ripartire. Il difensore svizzero - attualmente svincolato - ha voglia di tornare a macinare chilometri sulla fascia destra. “Stiamo parlando con alcune squadre all’estero, ma Michel dopo l’esperienza al Palermo vorrebbe rimanere in Italia. Anche dalla Serie...

ESCLUSIVA TMW - Ag.Morganella: “C’era la Cremonese, pronto a tornare in Italia”

Il QS e l'anticipo di questa sera: "I viola a San Siro per stupire l'Inter"

La Stampa: "Sorrisi azzurri". Indicazioni positive per Mancini

Il Corriere di Torino e il turn over Juve col Bologna: "Staffetta per CR7"

Gazzetta di Parma, Gobbi: "Le mie 400 partite in Serie A "

La Nuova Ferrara sulla SPAL contro il Sassuolo: "Aria di turn over"

Il Corriere della Sera: "Roma in crisi, Pallotta sotto accusa"

Il Corriere di Bergamo in prima pagina: "Rigoni doubleface"

L'Unione Sarda apre: "Cagliari in apnea, domani la Samp"

Il Secolo XIX: "I tre ex che hanno lasciato l'impronta"

Ciociaria Oggi: "Con la Roma una prova come quella contro la Juve"

Tuttosport: "Toro da rialzare. Cairo: 'Fiducia in Mazzarri'"

La Stampa:"Difesa stanca e modulo incerto. Toro, 10 giorni per ripartire"

Il Tempo: "Di Francesco va cacciato o no?"

Il QS sulla Juventus: "Cinque mosse per ritrovare Dybala"

L'ex terzino della Roma , Vincent Candela , ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club giallorosso dicendo la sua sul tanto discusso mercato estivo di Monchi : "Sono convinto che la Roma abbia fatto un'ottima campagna acquisti, sicuramente qualche errore può essere stato fatto ma Cristante ha fatto benissimo l'anno scorso, Nzonzi ha vinto il Mondiale e anche Pastore è un grande giocatore, avrà solo bisogno di tempo per riadattarsi al campionato italiano".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy