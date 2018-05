Caniato sul Resto del Carlino: "Bologna, è andata come ci si aspettava"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Franco Caniato, sulle colonne de Il Resto del Carlino, parla della stagione del Bologna. "E' andata come ci si aspettava: il Bologna che non si oppone più di tanto al bisogno di punti dell'Udinese -attacca il suo fondo il caporedattore del giornale-. Ancora un quindicesimo posto, come l'anno scorso, ma con due punti in meno in classifica. E' questo che i dirigenti hanno chiesto ad allenatore e giocatori? Difficile da credere (...). Ora aspettiamo l'arrivo del patron Saputo per sapere il suo giudizio sulla stagione del Bologna (...). La sola cosa che ha esaltato l'orgoglio e il senso d'appartenenza ai colori rossoblù dei tifosi è stato il no pronunciato a gennaio da Verdi al Napoli".