Caniggia su Dybala: "Ha già 25 anni, adesso deve fare la differenza"

Intervistato da Fox Sports, l'ex attaccante di Atalanta e Roma Claudio Paul Caniggia ha parlato dell'attaccante della Juventus, Paulo Dybala: "Lancio un appello a Paulo Dybala: quando ti farai vedere davvero? Hai 25 anni. Sei un gran calciatore. Sei alla Juventus con la 10 sulle spalle, ma io voglio vederti con la nazionale. Voglio che tu ti faccia vedere e che giochi con la nazionale. Dybala è un grande calciatore e un bravo ragazzo, ma ha già 25 anni: deve fare la differenza, prendersi la squadra sulle spalle. Non è possibile che in Argentina cerchiamo Messi affinchè risolva tutto. In nazionale voglio calciatori che prendano il pallone, non che pensino a dove sta Messi!".