Cannavaro: "Juve fortissima, non solo per CR7. Gap aumentato"

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del campionato italiano: "La Juve è fortissima, fa paura. E non solo per l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Per esempio - ha detto l'attuale tecnico del Guangzhou Evergrande - a me Emre Can piace tantissimo. E poi Allegri sa sempre cambiare la squadra, secondo avversario e momento di forma dei giocatori. Difficilissimo sorprenderli".

Juve da Champions, dunque strafavorita per l’ottavo scudetto consecutivo. "Sì. E secondo me il gap è aumentato. Nel senso che i club che inseguono non si sono migliorati nelle infrastrutture. La Juve dopo Vinovo ha realizzato un nuovo centro sportivo, ora ha pure la squadra femminile di vertice".

Pure il Napoli del suo amico Ancelotti? "Carletto farà benissimo. Ma io parlavo più in generale, qui non è solo una questione di campagna acquisti".