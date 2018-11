Capello: "Curioso di vedere pressing dell'Inter contro tecnica del Barça"

Fabio Capello, ex tecnico di Roma, Milan e Juventus, parla così da Bologna dove, nelle prossime settimane, verrà assegnato il Premio Bulgarelli: "Sono stato un grande amico di Bulgarelli, ho giocato con lui e abbiamo iniziato la carriera di telecronisti insieme. Un grande personaggio che ci ha lasciato troppo presto", le sue parole

Inter-Barcellona: "Voglio vedere cosa succederà col pressing dell'Inter contro la tecnica del Barcellona, sono molto curioso il risultato dal punto di vista tecnico. L'Inter è cresciuta, stanno bene fisicamente e psicologicamente anche meglio, ma di fronte avrà una squadra che fa la differenza in Champions".

Italiane in Champions: "Napoli e Inter sono partite ad handicap in campionato, Ancelotti poi ha cambiato qualcosa ed è cresciuto tanto. L'Inter aveva bisogno di crescere in convinzione, il vero test per loro sarà domani. La Juve in campionato gioca col freno a mano tirato, mentre in Champions dà tutt'altra impressione. La Roma non sta rendendo come nello scorso, speriamo che in Champions faccia qualcosa di più".