Capello: "Higuain una certezza, finalmente il Milan ha una punta vera"

Fabio Capello, storico allenatore italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay: "Si riparte con grande interesse per questo campionato, non solo per l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Tante squadre, come Milan ed Inter, hanno lavorato bene per dare fastidio ai bianconeri. Higuain farà la differenza al Milan, finalmente i rossoneri hanno un attaccante vero. È una certezza, ha sempre avuto il fiuto del gol".