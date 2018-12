© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poco prima del fischio di inizio del match di Champions Liverpool-Napoli, negli studi di Sky Sport Fabio Capello ha presentato la partita di Anfield: "De Laurentiis ha voluto difendere il proprio allenatore e gli acquisti fatti dicendo di non preoccuparsi in caso di eliminazione. E' soprattutto un messaggio alla squadra - ha sottolineato l'ex tecnico - per dire 'stiamo tranquilli, siamo in vantaggio, esprimetevi come sapete seguendo Ancelotti'. Il Napoli deve ripetere la gara con il Psg, grazie all'esperienza e alla calma del suo mister".