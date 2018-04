Capello: "Juve attenta, ho perso uno scudetto contro una retrocessa"

Lotta scudetto accesa tra Juventus e Napoli. Ne ha parlato uno che di scudetti se ne intende, Fabio Capello, a Radio Kiss Kiss: “Sicuramente la Juve non è una squadra che molla, certo perdere non fa mai piacere e vedo difficile una rimonta contro il Real. Nelle ultime gare abbiamo visto una Juve in difficoltà, anche il Napoli mi pare sia leggermente calato. Il consiglio? Bisogna crederci fino alla fine, ho perso uno scudetto pareggiando con il Vicenza già retrocesso”.