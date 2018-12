Capello: "Juve più forte ma occhio al Cholo. E la A non è allenante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport per commentare i sorteggi di Champions ed Europa League: "La Juve è più forte, ma il Cholo è un osso duro. Allegri ha la squadra per vincere la coppa ma la Serie A resta un torneo non allenante. Roma? Attenta, col Porto non si scherza. Europa League? Con Ancelotti il Napoli a testa alta. L'Inter pensi oltre il Rapid Vienna. Lazio, col Siviglia serve un'impresa".