Fabio Capello, storico tecnico italiano ora opinionista in tv, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei pericoli della sosta per le big: "Ripartire è sempre difficile. Il lavoro nei club è diverso rispetto a quello delle Nazionali. Poi ci sono le variabili: gli infortuni, i recuperi, il fuso orario da smaltire, gli alti e bassi nel morale. L'aspetto più delicato è senza dubbio il fuso orario: i sudamericani sono i più tartassati. Qualche sorpresa in questo turno? Credo proprio di sì. Qualcuno potrebbe pagare un conto pesante. C'è anche un ulteriore problema: dopo la Serie A partono le coppe europee. Gli allenatori dovranno pensare bene al doppio impegno".