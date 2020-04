Capello: "Lampard e il gol fantasma ai Mondiali 2010, ancora ci penso"

In un'intervista rilasciata al The Guardian, Fabio Capello ha ammesso di essere ancora ossessionato dal gol fantasma di Frank Lampard ai Mondiali del 2010 che, secondo lui, avrebbe cambiato completamente la gara: "Una squadra giovane che va dal 2-0 al 2-2 ha un problema psicologico. Per noi sarebbe stata una spinta incredibile. Quel gol non riesco a togliermelo dalla mente. È ancora lì, ancora lì. Mi sarebbe piaciuta vedere la ripresa poi, avremmo segnato ancora. E invece dopo due anni lavoro siamo dovuti andare a casa per un gol non dato".