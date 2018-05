Capello: "Mancini ok ma servono giocatori capaci di fare la differenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Mediaset parla Fabio Capello sulla Nazionale di Roberto Mancini. "La maglia azzurra, quando si gioca a livello internazionale, ha una velocità diversa. Balotelli? E' una domanda per Mancini... Roberto ha esperienza, ha vinto in Italia e all'estero. I risultati dipendono dai calciatori anche se il tecnico deve trovare i giocatori migliori e nella condizione migliore, col sistema più giusto per metterli in campo. Adesso abbiamo visto la realtà, non eravamo quello che pensavamo di essere o scarsi come abbiamo pensato. Abbiamo un buon livello, servono giocatori che facciano la differenza. Se non lo faremo, sarà dura essere competitivi agli Europei del 2020".