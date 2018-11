Capello: "Milik è un pesce fuor d'acqua per gioco di Ancelotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pre partita della gara di Champions League tra Napoli e Stella Rossa, l'ex allenatore Fabio Capello ha presentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Come tutte le squadre slave sono pericolose in casa, ma se vengono a giocare in Italia spesso cadono. Mertens o Milik? Quest'ultimo non mi convince, mi sembra un pesce fuor d'acqua. Per il gioco che vuole mister Ancelotti è troppo macchinoso".