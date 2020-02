vedi letture

Capello show: "Secretario si ca**va sotto con la maglia del Real Madrid"

Vestire la maglia del Real Madrid non è per tutti. Per esempio, non per Carlos Secretario, ex terzino classe '70, che in carriera ha vestito 35 volte la maglia del Portogallo e nel 1996 si guadagnò la chiamata delle merengues, che lo prelevarono dal Porto. Non andò benissimo, e il perché l'ha spiegato in modo abbastanza colorito Fabio Capello: "Avevamo un giocatore di cui non ricordo bene il nome, un terzino del Portogallo. Secretario: come entrava in campo con la maglia del Real Madrid, scusate la parola, si cagava sotto. Non poteva giocare. In allenamento e col Portogallo era ok, col Real un disastro". Per la cronaca, dopo Madrid il buon Secretario tornò al Porto, dove con Mourinho conquistò, tra le altre cose, Coppa UEFA e Champions League.