© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiana Capotondi, vicepresidente della Lega Pro, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport per parlare del campionato di serie C: "Ci sono squadre molto importanti. È un campionato che nelle idee deve fornire materiale per la serie B, per la A e speriamo anche per la nazionale. Nell'idea del calcio come sistema, immagine per noi valida, siamo assolutamente alla base della piramide. Sicuramente è un calcio molto fisico, non si gioca su dei campi come quelli presenti in serie A. I giocatori hanno sicuramente molte sollecitazioni. È molto divertente, possiamo definirlo anche un po' all'inglese".